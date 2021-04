Hoy con Leleman venía pensando en... que con lo de Diakhaby se nos ha olvidado hablar de fútbol

Hoy con leleman venía pensando en… que con todo el asunto Diakhaby se nos ha olvidado que el Valencia acabó perdiendo ante el Cádiz. O lo que es lo mismo, sigue sin conseguir dos victorias de forma consecutiva.

Tal vez todo el revuelo que se montó afectara al Valencia en la segunda mitad. O tal vez no. Lo bien cierto es que el equipo sigue siendo un tobogán de sensaciones. Si eres tan irregular como el Valencia, en un torneo de la regularidad lo lógico es que acabes cayendo en tierra de nadie. Como esa décimo segunda posición que ocupa actualmente. La misma que por historia, títulos y prestigio no debería ocupar.

Y todo esto ha hecho que se abriera el debate sobre la continuidad o no de Javi Gracia para la próxima temporada. Un debate que quedó aparcado tras el incidente con Diakhaby pero que habría que retomar. Yo tengo mi opinión y es que no debería seguir el año próximo. Y me duele que sea esa.

Me duele porque yo siempre he sido de apoyar a los entrenadores. Les comprendo y les entiendo. Sé que suelen estar solos y que siempre acaban por ser el eslabón más débil, la parte más fácil de cortar de la cuerda. Tal vez por eso me suelo alinear con ellos. Eso sí, siempre y cuando demuestren que hay motivos para confiar en ellos aún en los malos momentos.

Porque el fútbol es cíclico. Y hasta los mejores entrenadores pasan por malos momentos. Klopp hace año y medio tenía al Liverpool ganándolo todo. Hoy está mas lejos que nunca del City y a un paso de ser eliminado en Champions. Pero no es el caso. Un buen entrenador es el que hace rendir a su equipo incluso por encima de sus posibilidades. Y para mi Gracia no solo no lo está haciendo sino que lo está haciendo rendir muy muy por debajo de sus posibilidades. Así que si me preguntan: No, no debería seguir.