Hoy con Leleman venía pensando en... el príncipe de Johor

Hoy con Leleman venía pensando en... lo del príncipe de Johor. Que las informaciones apuntan a que se va a quedar el control y la gestión del Valencia cf. La duda es cuanto y cómo invierte en acciones.

Hemos pasado una noche entretenida mientras el príncipe a través de su Instagram daba pistas sobre su posible desembarco en el Valencia. Amigo y socio de Lim, apasionado del fútbol y conocedor del Valencia, tras haber estado aquí en varias ocasiones, ponía incluso fecha: el mes de junio.

Es como el cuento de la bella durmiente. El principe al rescate. Cuando peor está la reputación de Lim con el equipo hecho unos zorros en lo deportivo y económico aparece su amigo príncipe para echarle una mano y lanzarle un salvavidas.

Porque no es casualidad que esto suceda ahora ni tampoco lo es que el príncipe de Johor diga eso de que “el club necesita gente de fútbol” a la par que lo acompaña con fotos suyas en distintos campos. En otras circunstancias esa frase podría interpretarse como un palo a la gestión de Lim, donde no hay ni un solo hombre de fútbol, pero en estas y siendo su amigo suena a lavado de cara. Me pones a mi al frente de la gestión que soy hombre de fútbol.

Con la reputación por los suelos y su imagen más que dañada la jugada es maestra. Coloco a mi amigo al frente de la gestión, demuestro que es un apasionado del fútbol y genero la sensación de que con él las cosas van a ir mejor con mensajes tipo “el dinero no me importa, no soy un hombre de negocios. La gloria y hacer historia es lo que me motiva”. No es la primera vez que sucede en el Valencia. Cuando peor estaba la imagen de Juan Soler acudió a Juan Villalonga para darle el control y apartarse. Aquello duró… dos semanas y una indemnización de casi diez millones de euros.