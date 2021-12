Hoy con Léleman venía pensando en... la manifestación

Hoy con Leleman venia pensando en… la manifestación de mañana.

Ante lo de mañana hay varias clases de valencianistas. Están los que están plenamente convencidos y acudirán al paseo de la Alameda a manifestarse contra Lim. Son aquellos que no soportan que, por muy dueño que sea de las acciones, pisotee constantemente ese sentimiento valencianista que tienen. Son esos que quieren que su voz se escuche bien alto y llegue lo más lejos que se pueda, si es posible hasta Singapur.

Luego están los que piensan que una manifestación no sirve para nada mientras Lim siga teniendo la mayoría accionarial del Club. Es verdad que, vayan diez mil, veinte mil, treinta mil o los que sean a la manifestación, el domingo Peter Lim seguirá siendo el dueño del Valencia. A esos les diría que actos como el de mañana, el de manifestarse, han derrocado gobiernos tiranos o han cambiado leyes injustas a lo largo de la historia. En el fútbol tuvimos también un ejemplo: una manifestación evitó que Celta y Sevilla bajaran a segunda división. Así que sí, sirve para que el tirano vea que no puede campar a sus anchas por mucho poder que tenga y que la fuerza de miles es mayor que la de uno por mucho dinero que se tenga.

Porque luego están los del dinero. Son esos que dicen que el Valencia es suyo y puede hacer con él lo que le de la gana. Tienen parte de razón pero no toda. El Valencia es una de las instituciones de la sociedad valenciana más importante y detrás de ella está el sentimiento de miles y miles de personas. Un sentimiento forjado con el paso de los más de cien años de historia y transmitido de generación en generación. No, el Valencia no es una empresa más como lo pueden ser otras que tiene en propiedad Peter Lim. Él podrá tener las acciones, vosotros el sentimiento.

Ese sentimiento que miles de vosotros manifestaréis mañana “por la dignidad del Valencia”. Porque de eso se trata lo de mañana…