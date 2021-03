Hoy con Leleman venía pensando en... el hueco de Mestalla

Hoy con leleman venía pensando en… la verdad es que podría venir pensando en la sensacional victoria del Valencia, en el buen partido de Guedes o en la oferta de compra de unos empresarios valencianos que desvela mi buen amigo Héctor Esteban en Las Provincias…

Pero no, hoy venía pensando en el hueco irreparable que había ayer allá arriba del anfiteatro, en una de las cabinas de radio, en uno de los laterales de Mestalla. Un hueco que fue rellenado con un precioso ramo de flores en memoria de nuestro compañero José Manuel Reina. El homenaje de los que ayer pudieron estar en Mestalla no pudo ser más precioso.

Reconozco que me cayeron varias lágrimas viendo las imágenes. Cuantas veces me habré acercado a esa cabina a pedir un cargador de móvil, un cable, un enchufe o cualquier cosa que me hiciera falta. Y cuantas veces él, con una sonrisa me tendió su mano. No puedo pensar que cuando vuelva a Mestalla no volveré a verle ahí sentado con su figura de bonachón diciéndome aquello de “atiéndeme nene”.

Fue precioso también el minuto de silencio que se vivió antes del partido. Vi a algunos futbolistas emocionados. Porque aquellos que conocían a Reina, era el técnico de la radio del Valencia CF, estoy seguro que sienten el mismo vacío que muchos de sus compañeros de profesión. Y como no podía ser de otra forma quisieron brindarle una gran victoria ante el Granada. Tal vez no sea casualidad que el partido más completo de la temporada fuera el de ayer.

Porque cómo no iba a ganar su Valencia con él empujando desde allá arriba! Me lo imagino en el cielo sonriente celebrando el gol de Wass y el de Álex Blanco. Porque ayer la radio del Cielo, estoy seguro, sonaría como los Ángeles contando la victoria de su Valencia…