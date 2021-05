Hoy con Leleman venía pensando en... las ganas que tengo de volver a veros

Hoy con Leleman venía pensando en… las ganas que tengo de veros de vuelta en Mestalla, en el Ciutat y en la Fuente de San Luis.

Para quien lo vea injusto porque se pueda en unas Comunidades y en otras no, solo dos reflexiones. La Liga dejó claro en un comunicado que todos los clubes estaban de acuerdo en pedir el regreso del público incluidos aquellos que no pudieran por razones sanitarias. Y la segunda es que si aquí se han hecho las cosas bien, es justo que ahora podamos disfrutar de ese regreso aunque sea en una cantidad limitada.

No he hablado con Anil pero no sé porqué me da que esta medida no le habrá gustado mucho. Ayer me lo imaginaba ideando mil excusas para evitarlo e incluso pensando en fletar aviones desde Singapur o autobuses desde Eibar hasta que leyó eso de “sólo para público local”. Porque serán 5.000 pero estoy casi convencido que los que vayan mostrarán más que nunca su descontento, su enfado y sus ganas de que Meriton abandone el Valencia.

Porque eso, querido Anil, fue la manifestación del sábado. Las ganas de todo el valencianismo de que os marchéis. Si piensas que, como dijiste a los compañeros de Apunt, es el descontento con una mala temporada estás muy equivocado. Eso o que ni lo has entendido ni quieres entenderlo. Y si lo entiendes que no quieres reconocerlo. Porque está meridiánamente claro: quieren que os marchéis cuanto antes.

Sea como fuere insisto en que me hará ilusión veros de nuevo. No seréis todos pero los afortunados que vayáis seréis como un símbolo, la imagen de que más pronto que tarde esto pasará. Eso sí, os pido solo una cosa, si queréis protestar hacedlo, si queréis pedir la marcha de Lim también, pero seguid de manera estricta el protocolo que os indiquen. Porque de lo contrario, seremos nosotros los que no hayamos entendido nada…