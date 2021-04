Hoy con Leleman venía pensando en... lo de Diakhaby

Hoy con Leleman venía pensando en… todo lo sucedido en el asunto Diakhaby. Porque hoy han hablado tanto el propio futbolista del Valencia como el del Cádiz.

Es una lástima que no haya ni una sola imagen que pruebe lo que dice Diakhaby. No acabo de entenderlo. Porque al no haberlas, al menos de momento, queda en la palabra de un futbolista contra otro. Y a mi me cuesta mucho, muchísimo creer que el futbolista del Valencia se lo haya inventado. Primero porque no gana nada con hacerlo y segundo porque los que conocemos a Diakhaby sabemos que no es de inventarse cosas para crear polémicas. No, no es ese tipo de futbolista.

Tan cierto como que sin pruebas no podemos dar nada por hecho. A mi me sorprende que cala haya tardado 48 horas en salir a dar la cara. Ha dicho esta mañana que quería salir antes pero fue el Cádiz quien decidió que fuera hoy y no el domingo. Pues no lo entiendo. Y no lo entiendo porque da lugar a la suspicacia y a poder pensar que ha esperado a ver si le habían cazado las cámaras para salir públicamente a negarlo todo.

Y tiene razón cala cuando habla de la presunción de inocencia. Es lo que tiene el estado derecho. Aquí no se trata de demostrar la inocencia sino de demostrar la culpabilidad. Y sin imágenes, sin pruebas todo quedará en la palabra de uno contra otro. No hay sentencia sin pruebas, no hay culpa sin pruebas. Asi que deberemos ser nosotros los que debamos creer a uno u a otro. No hay más