Hoy con Leleman venía pensando en… las declaraciones de Diakhaby sobe Celades en la revista Onze. Esas donde afirma que “no sabía como tratar a los futbolistas”.

Que Celades fue un desastre lo sabemos todos. Su fichaje fue uno de los mayores errores del valencia en los últimos años. La injusta y traumática salida de Marcelino hubiera necesitado de un entrenador con carácter para suplirle. Y sin embargo, dada la ignorancia de Anil Murthy, se eligió todo lo contrario: un entrenador débil, sin experiencia ni curriculum y sin el carácter necesario para llevar a una plantilla que venía de ser campeona de Copa del Rey y que veía como sorprendentemente perdían a sus dos cabeza de familia.

Es evidente que no llegó en el mejor momento. Pero tampoco hizo nada por arreglarlo. A Celades se lo comió el vestuario y acabó pagándolo con uno de los más débiles: Diakhaby. Vale que el francés cometió errores groseros que le costaron muchos puntos al valencia pero un entrenador debe proteger a sus futbolistas y más en sus peores momentos. Y Celades no lo hizo. Cargó públicamente contra él demostrando esa inexperiencia de un entrenador que acaba de llegar a la élite.

Así que no fue sorprendente que desde ese momento perdiera definitivamente al vestuario. El resto de compañeros consideraron injusto que el entrenador señalara al francés como el principal de los males. Y de ahí que Diakhaby diga eso de que “no sabía como tratar a los futbolistas”. No, no supo tratarlos.

¿Y Javi Gracia? Javi también cometió un gran error: negociar su salida el día después de que los capitanes le pidieran que no abandonara el barco. En ese momento… perdió mucha credibilidad delante de sus futbolistas…