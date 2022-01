Hoy con Léleman venía pensando en... lo del Bernabéu

Hoy con Leleman venia pensando en… lo que pasó el sábado en el Bernabéu.

No me gusta la palabra “robo”. Nunca me ha gustado ni la he utilizado. Tampoco esta vez. Robo significa para mi premeditación, es decir, si creyera que los árbitros van con la intención de favorecer o perjudicar a un equipo no creería en el mundo del fútbol. Eso no quita para que se equivoquen y perjudiquen a un determinado equipo. Como sucedió con Hernández Hernández.

Que no hubo penalti es evidente como lo es que condicionó el partido en su justa medida. Y digo en su justa medida porque la segunda parte que hizo el Valencia no se justifica ni con el gol en contra merced a un penalti inventado. Así que el tuit del Valencia, si ese del robo, envejeció rápido y mal. Eso es así por mucho que nos duela a los valencianistas.

Es verdad que son muchas las ocasiones en que al Valencia se le ha perjudicado en el Bernabéu. Pero tampoco eso justifica un tuit oficial como el que hizo el Valencia. Las quejas en la federación, no en las redes sociales. Hacerlo en las redes sociales es populismo, hacerlo en la federación es profesionalismo. Lo siento pero así es como pienso. No voy a caer ni en la demagogia ni en el populismo, sea contra el Real Madrid o contra quien sea. Intento ser objetivo en la medida de lo posible como me gustaría que lo fueran aquellos que hablan de “penaltito” y no lo son. Pero eso es otra historia.

La realidad es la que es. El segundo equipo más goleado del campeonato, como dice Bordalás, no puede aspirar, árbitros a parte, a gran cosa. O se pone remedio a eso o seguiremos echándole la culpa al empedrado. Y ojo a lo que viene. A la necesidad de refuerzos habría que añadirle que un equipo que aspira a algo no puede vender hoy en enero a Wass, futbolista indispensable por un millón de euros. ¿Qué se va libre en verano? A veces hay que perder ahora para ganar más adelante…