El Fair-Play lastra a los granotas

Hoy mismo se ha tramitado la ficha de Duarte con los levantinistas y es que el Fair Play financiero de los granotas ha alcanzado su limite, de ahí la tardanza de la tramitación de la ficha de Duarte y la tardanza del fichaje de Radoja a pesar de llegar libre, de hecho su ficha aún no esta tramitada.

La respuesta a este embrollo ya no solo es la balanza Compras/Ventas ( negativa) sino es sobre todo el nivel de sueldos del Levante 19/20. Uno de esos sueldos que llaman la atención para lo que es el Levante es el de uno de sus mejores jugadores como es el caso de Campaña, que percibe 3 millones de euros brutos, renovado a tal precio tras la creencia de que existía una oferta del Sevilla que podria llegar a a los 30 millones de euros, oferta que se quedo finalmente en 13. Pero el problema no es el sueldo de Campaña, es la alta remuneración de algunos futbolistas que incluso no cuentan para este año.

Todo esto hace que algunos de los asuntos que se tratan ahora mismo en el club, cómo la renovación de Morales esté estancada y con un sueldo no acorde al escalón 1/2 del equipo, al gial que a la renovación por ejemplo de Paco López o la revisión del contrato de Enis Bardhi. Además a ello hay que sumarle la situación de Roger Martí, al que, por contrato si llega una oferta de 12 millones de euros pero no se acepta cobraría un 40% más a partir del 2 de septiembre.

Una situación que podría verse arreglada por una cuantiosa venta, aspecto este que salvo en el caso de Roger no parece cercana.