Celades:”Tenemos que estar alerta y no esperar ninguna facilidad”

Compareció Albert Celades en la previa del partido ante el Logroñes en los 1/16 de final de la Copa del Rey donde, además de analizar el encuentro ante el conjunto riojano también valoró la llegada de Cesar Sánchez como nuevo director de futbol y Miguel Angel Corona como secretario técnico.

En lo estrictamente deportivo el técnico valencianista y respecto al envite de mañana Celades apunto a que “tenemos el máximo respeto al rival. Es Copa del Rey y partido único, donde siempre se dan muchas sorpresas. Tenemos que estar alerta y no espero ninguna facilidad. Espero un partido con muchas dificultades". Un encuentro que llega en la incertidumbre de juego tras los últimos partidos ante Mallorca, Real Madrid en la Supercopa, la segunda parte ante el Eibar y ante el Valladolid donde se sacó un punto in extremis, a lo que el catalán mostró sorpresa por la falta de intensidad de un grupo que se había caracterizado por lo contrario, "la desconexión puede pasar, pero lo que me sorprende es que nos ha costado reaccionar. Ha sido una gran sorpresa porque este equipo había demostrado justo lo contrario en otras situaciones", "hablamos y analizamos, pero creo que debemos revelarnos ante esta situación. Lo que más me ha sorprendido es que este equipo siempre había tenido una reacción muy buena en momentos complicados y llevamos dos partidos que no ha sido así. Tenemos que volver a hacer las cosas tan buenas que hacíamos. Estoy seguro que lo volveremos a hacer".

Respecto a Cesar Sánchez y Corona, Celades reconoció la amistad que les une a ambos y de ahí en gran medida su nombramiento, "yo doy mi opinión de las cosas que pienso que pueden mejorar el club. Es una gran incorporación, es valencianista y ha pasado por el club en varias parcelas, tanto de asistente como de jugador. Creo que es un acierto" además de apuntar que a pesar de quedar 10 días para el cierre de la ventana invernal "ya están trabajando en mirar jugadores y una de sus funciones es hacer seguimiento de jugadores".

Un mercado, el invernal, que a pesar de lo climatológico no hizo que el entrenador de los de Mestalla se mojara en exceso, "siempre he dicho que hay una parte del club que se dedica a controlar jugadores, hacer seguimiento durante todo el año aunque no esté abierto el mercado. Creo que siempre tenemos que estar atentos si se puede mejorar el equipo. Yo estoy contento con lo que tengo. Si sale alguien o viene alguien lo valoraremos. No me gusta hablar de rumores". Rumores como por ejemplo el surgido desde Barcelona donde se apunta la posibilidad del fichaje de Rodrigo tras la lesión de Luis Suarez.