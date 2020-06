Celades: "Me veo capacitado para seguir"

Segundo partido consecutivo en el que los valencianistas no dispararon ni un solo tiro a puerta. Son ya 180 minutos en los que han sido incapaces no ya solo de marcar un gol sino tan siquiera de intentarlo. Otra vez la imagen que se vio del Valencia sobre el césped del Estadio de la Cerámica fue pobre, muy pobre.

Pese a ello Celades insistía en que "no temo nada, me siento capacitado para seguir". Y sobre el dato estadístico de la ausencia de disparos a puerta afirmaba que "sin duda que no es un buen dato. No hemos hecho un buen partido, hemos generado poco para poder ganar aquí, ante un equipo que después del parón lo ha hecho muy bien. El último día de Eibar como hoy hemos generado poco y así es muy difícil poder ganar".

Sobre la posible falta de actitud añadía que "no considero que haya sido así. Creo que el rival ha sido mejor que nosotros, pero no he visto falta de actitud. Ellos han tenido mucha efectividad". Y negaba que los futbolistas hayan desconectado "entiendo todas las situaciones. No tengo esa sensación, tengo mucha fe en los jugadores y en el equipo porque así me lo han demostrado a lo largo del año".