Celades: "Nos gustaría disfrutar mucho tiempo de Ferran"

Reconoce que la incertidumbre sobre el futuro no es lo mejor para el futbolista

Mañana vuelve la liga para el Valencia y el entrenador compareció esta mañana ante los medios de comunicación. Preguntado sobre cómo esta Ferran Torres manifestaba que "He hablado con él. Está claro que la incertidumbre no es la mejor compañera para trabajar en tu día a día pero lo veo bien. Ha trabajado muy bien estos meses en casa y luego aquí en la Ciudad Deportiva. Es un chico con una gran mentalidad y nos gustaría que se quedase aquí. Ha tenido un rendimiento enorme, es un jugador valenciano, que se ha criado aquí y nos gustaría disfrutar mucho tiempo de él".

Casi daba por descartado a Gabriel Paulista para el choque de mañana al afirmar que "tuvo un problema el lunes y desde entonces ha trabajado al margen del grupo, su participación no es sencilla. Vamos a esperar a mañana para la lista de convocados pero vamos a ver qué sucede con él. Tenemos otras alternativas".

Sobre Garay reconocía que "yo ya hablé en su momento y dí mi opinión. Ha existido negociación pero no se llegó a un acuerdo y la situación ahora mismo no es la más agradable. Es un jugador más en el vestuario, he hablado con él y poco más puedo decir".

Uno de los futbolistas a los que se espera recuperar es a Gonzalo Guedes. "La dificultad que ha tenido esta temporada es la falta de continuidad porque nosotros entendíamos que tenía que tener un rendimiento mejor y la verdad es que después de volver ha vuelto a ponerse en forma y tenemos muchas expectativas sobre él".

Y del rival de mañana, el Levante UD recalcaba que "el Levante es un equipo muy atrevido y hace tiempo que trabajan con el mismo entrenador. Normalmente plantean partidos muy abiertos".