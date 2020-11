Campaña se venderá si es en primera

Dijo Quico Catalán en Onda Deportiva Valencia que a Campaña "tarde o temprano lo iban a vender", una aseveración que parece lógica una vez en las dos últimas ventanas ha tenido la oportunidad de hacerlo pero que no se hizo por "insuficiente" en las pretensiones de los azulgranas. una salida, que tal y como hemos podido saber, en el caso de que se diera con el equipo en segunda, su contrato contiene una clausula por la el futbolista se iría cedido a un equipo de primera división a coste cero para el cuadro levantinista que se hiciera cargo de la ficha, tres millones brutos, a lo largo de esa temporada.

Jose Campaña no está atravesando su mejor momento como la práctica totalidad de la plantilla levantinista que ha conseguido una victoria en 9 jornadas, suma 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria y que ahora mismo se encuentra en la tercera posición por la cola con 7 puntos, los mismos que el Huesca penúltimo y Celta de Vigo, último.

Campaña, que esta temporada ha conseguido ser internacional absoluto con la camiseta del Levante UD (segundo jugador en la historia granota, el primero fue Ernesto Domínguez), es el mejor pagado de la plantilla, nomina ahora mismo, con el tijeretazo salarial que la semana pasada publicó la LFP, dificilmente asumible en lo que tiene que ser una bajada importante del tope salarial de la plantilla (de 54 a 37) que debe rebajar en 17 millones antes del 30 de junio.

El Sevilla ya mostró interés en el centrocampista andaluz hace dos veranos pero la oferta final que rondaba los 15 millones no fue aceptada por el cuadro de Orriols. Este verano el Sevilla no se lanzó pero si el Atlético de Madrid tras la salida el ultimo día de Tomas Partey; los de Simeone preguntaron por la posibilidad al entorno del futbolista que les trasladó que el presidente levantinista no escucharía oferta que fueran por debajo de los 30 millones de euros, la mitad de lo que reza su clausula de rescisión.

Desde la dirección deportiva de los granotas siempre se ha hablado de esa cifra, 30 millones, pactado incluso con el futbolista en el caso de que llegara dicha cifra al club presidido por Quico catalán.

La pretensión de Campaña ha sido salir pero a pesar de no llegar esa oferta "suficiente" ha seguido rindiendo hasta llegar a ser llamado, vistiendo la camiseta del Levante UD, por Luis Enrique y debutando con la zamarra de España.