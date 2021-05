Se despidió del Getafe en una rueda de prensa

Bordalás: "Espero que se pueda cerrar pronto con el Valencia CF"

Además Ángel Torres, presidente del Getafe, afirma en su despedida que "si viene un equipo grande como el Valencia CF pues felicitarle porque mi relación con todos los ex presidentes del Valencia es buenísima y hemos cambiado a muchos futbolistas y seguiremos con esa buena relación. Es un club amigo y yo no iba a estropear por cláusulas o no... y lo que quiero es seguir teniendo relación con el Valencia y con cualquier equipo grande. Mira igual hacemos un partido con Pepe en el Valencia para el 75 aniversario".