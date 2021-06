Anil Murthy: "Voy a subir los precios de nuevo si el COVID nos deja abrir el estadio"

El presidente del Valencia ha hecho unas declaraciones en un chat de Singapur que van a dar mucho que hablar. Reconoce Anil Murthy que "me convertí en presidente del Valencia en junio de 2017. Acabo de terminar la 4º temporada y estoy planificando la 5º. Constantemente he aplicado la pregunta: ¿por qué son así las cosas? explicar tus conclusiones, cuales son tus hipótesis, etc...he irritado a mucha gente desde el primer día, a mucha gente. Sé que estoy en la senda correcta cuando me dicen: "el fútbol es así, tu no lo entiendes". Me hace motivarme todavía mas respecto a estar en la senda correcta. Fundamentalmente la gente no ha pensado sobre ello. Toman decisiones sin pensar, así que yo sigo adelante".

Y al respecto de subir los precios dice que "te voy a poner varios ejemplos. Estoy obsesionado con la toma de decisiones movida por los datos. No me digas que estás haciendo algo sin datos que lo respalden, que apoyen esa toma de decisiones. El precio de los abonos, por ejemplo. Decidir los precios de los abonos de temporada y las entradas para partidos sueltos, es una disyuntiva que tenemos cada año. En el pasado, antes de que yo tomase el mando, la teoría era que si no te iba bien y acababas el 12º había que cobrar menos para que más aficionados viniesen al campo. De hecho, incluso mejor, podíamos regalar la entrada. Si abres el estadio gratis habrá más seguidores. Yo pedí que me enseñasen los datos porque esta parecía una decisión emocional sin ningún tipo de base. Muéstrame los datos. Mi respuesta fue: no os creo. Creo que las entradas gratis hacen el acontecimiento menos valioso y acabara viniendo menos gente. Así que incrementé los precios de las entradas un 20% y las agotamos. Al año siguiente nos fue bien y las incrementamos otro 20% y volvimos a agotar entradas. Este año no lo hemos hecho tan bien (a nivel deportivo), pero voy a subir los precios de nuevo si el covid nos deja abrir el estadio. La política de precios debe estar orientada por los datos y hay un precio justo que puedes explicar y justificar. Básicamente aquel que pague estará llegando a ese precio justo. Pero no a base de emociones".