Los 100 días de Javi Gracia al cargo del Valencia CF

Puede que hayan sido los 100 días mas intensos en la historia de un entrenador en la liga española, lo que es bien seguro es que habrán sido los 100 días más intensos para Javi Gracia cómo primer técnico de un club de futbol.

100 días en el que se ha pasado de la ilusión a la depresión. Javi Gracia llegó sabiendo a que club venía, con sus particularidades, propias de un máximo accionista, sabiendo que se iban a hacer ventas, pero sin saber todo lo que ocurriría tras la venta de esos jugadores, que no es otra cosa que los 0 fichajes que se hicieron a pesar de que se le hizo la promesa de refuerzos en la plantilla.

Una mentira que hizo que el propio entrenador quisiera marcharse y que solo la clausula en su contrato de tener que pagar en caso de dimisión hizo que a día de hoy lleguemos a los 100 días de Javi Gracia en el banquillo del Valencia.

Una situación más que anómala que incluso desde el vestuario se le pidió que no se marchara y que cayo en saco roto.

Un ambiente viciado que además ha venido regado con los innumerables mensajes/dardos que el técnico ha mandado desde cualquiera de las ruedas de prensa antes incluso del arranque liguero.

Dardos que no han finalizado y el último fue el pasado fin de semana tras la salida de Kondogbia, muy claro el navarro "La verdad no lo sé. Es lo que he visto en prensa. La última conversación con el presidente fue antes del entrenamiento. Creo que voy a tener los jugadores que tengo y de los que estoy muy orgulloso. Ya sabes mi opinión porque la he manifestado claramente. Hubo una llamada del presidente que era para decirme que el jugador no iba a salir. Sobran las palabras."

100 días que arrancaron con ilusión y y que a día de hoy bien parece un Vía Crucis que solo parece que no se alargará mucho en el tiempo