Juan Gea: “Gabriel Olivares saca cosas en esta versión valenciana que superan el texto”

“Burundanga” en el Teatro Olympia

Tras más de diez años consecutivos en cartel de forma ininterrumpida hasta el parón obligado por el estado de alarma, Burundanga llega al Teatro Olympia con un elenco valenciano encabezado por Juan Gea, Rebeca Valls, Guillermo San Juan, Jorge Vidal y Paula Braguinsky, bajo la dirección de Gabriel Olivares.

Se trata de la primera comedia sobre el fin de ETA renovada con un toque muy valenciano. En ella, Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.