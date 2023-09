El Festival de Cine Mierda CIM Sueca 2023 presenta su programación

Como cada septiembre el mejor/peor cine de serie B se reúne en la localidad para celebrar el CIM Sueca, el Festival de Cine de Mierda. Este año, en su décima edición, se proyectarán 10 largometrajes y casi 80 cortometrajes. La programación está dividida por temas. Habrá un día dedicado al terror y otro al cine más cutre. Además de un día asignado al gore, no apto para estómago delicados, y otro destinado al Bollywood más casposo.

Este año, el festival ha conseguido que todos los largometrajes en competición sean estrenos en el estado español. Así mismo, casi todos están subtitulados en suecano por el equipo organizador. El suecano es una variante del valenciano creada para el CIM en el cual se utiliza léxico local, palabras inventadas y localismos. En esta variante, los nombres de los personajes y de los lugares se adaptan a la realidad suecana y se hacen más próximos al público.

Una de las películas más esperadas es el slasher turco “The Bad Wolf” de Dünay Kılıç, donde un sicario acosa un grupo de estudiantes de Comunicación Audiovisual. También se podrá ver “Observation Diary Donde Escaped Animales”, una cinta de misterio coreana con muy buena factura dirigida por Joo Eun Park. Y la locura india “Marokshanam” dirigida por Sharath Chaturvedi Mantripragada, donde un policía con superpoderes tendrá que investigar una célula criminal que secuestra yayas.

La programación completa se puede consultar en la web www.cimsueca.com. Las proyecciones arrancan a las 18:00 horas con un largometraje y, de 19:30 a 21:00 horas, se podrán ver los cortos que forman parte de la competición. Estas son las sesiones más concurridas y divertidas donde el público interactúa, comenta o chilla a la pantalla. Viernes 22 y sábado 23, a partir de las 22:00 horas, habrá otra sesión de cortos y otro largometraje. Incluso habrá la llamada sesión golfa.

En la sesión sorpresa del viernes, se proyectará un clásico del cine de serie B y será comentado en directo por la organización. En cuanto al sábado, a las 23:00 horas, se podrá ver la joya del festival, “Mad Heidi” de los suizos Johannes Hartmann y Sandro Klopfstein. Una comedia negra, llena de gore, donde el clásico personaje Heidi encabeza una rebelión contra unos nazis queseros que no toleran a los intolerantes a la lactosa.

Durante el festival, muchos de los autores visitarán la localidad para presentar sus obras. Entre ellos, estará Pablo Llorens, ganador de un premio Goya, presentando su último corto “Reptilian Love”. Igualmente, se contará con la presencia de Sam Ortí, otro fenómeno de la animación stop-motion, el cual presenta “Paralelos” una de las principales candidatas al premio S.H.I.T. Pero no solo los animadores visitarán el CIM Sueca 2023, Jacint Espuny, director del Fangofest de Amposta y Carles Hortolà, organizador del Trash Basté en Barcelona, presentarán el sábado sus respectivos cortos, "Calçot Attack" y "Calçot Attack BCN".

El Festival Internacional de Mierda de Sueca ha conseguido, en 10 ediciones, aumentar el público de la Comunidad Valenciana interesado en el cine de bajo presupuesto, divertido y hecho con poco medios. “Al principio, la gente no entendía las películas, no entendía la filosofía del festival, pero poco a poco hemos ido haciendo pedagogía” dice Pura Matoses una de las organizadoras del CIM Sueca “Ahora, tenemos la sala llena, el público participa, saben qué verán. Saben que las películas no tendrán buenas interpretaciones, ni buenos guiones, ni buenos efectos especiales, pero saben que se lo pasarán bien y que están hechas para que disfruten de una experiencia única”.

El CIM tendrá lugar en el C.M. Bernat y Baldoví de Sueca.