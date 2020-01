Ángel Rielo: "He creado el entretenimiento con alma"

El feliciólogo Ángel Rielo trae al Teatre Talía "Que la vida merezca la risa"

Este espectáculo, que cuenta con la colaboración de Onda Cero, no es un monólogo. Tampoco un taller. No es una conferencia ni un musical, no es una charla de motivación ni un programa de coaching de esos que están tan de moda ahora. No es un curso de desarrollo personal ni la ponencia de un ser iluminado (aunque el chaval brillo tiene)

"Que la Vida merezca la Risa" es todo lo anterior y algo más...Noventa minutos de pura improvisación, donde el protagonista eres tú. Un espacio donde volver a jugar, reír y sentir. Un lugar donde reírte de los problemas y llevarte a casa una nueva forma de ver la vida.