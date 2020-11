La Brújula de la Sostenibilitat

Paco Alós, Director RS i Relacions Institucionals de Caixa Popular ens conta com l'entitat està aplicant criteris de sostenibilitat en la seua activitat diària i com, a més a més, estan mesurant els resultats de les accions que prenen en aquest sentit. Dins del projecte Caixa Verda, també han obert línies de finançament en condicions especials per a inversions en millora d'eficiència energètica (empreses, comerços, autònoms, famílies) i treballen amb altres entitats per a impulsar accions de sostenibilitat econòmica i social en la Comunitat Valenciana.