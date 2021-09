Los vicepresidentes Oltra e Illueca resucitan el debate de la tasa turística en la Comunitat

El debate en torno a la posible aplicación de una tasa turística a los visitantes que pernoctan en la Comunitat Valenciana ha vuelto al escenario político valenciano. Varios han sido los intentos previos de ponerla en práctica si bien ninguno de ellos ha acabado fructificando debido a diferentes motivos, entre otros, una mala coyuntura económica, la negativa de la oposición parlamentaria o el rechazo del sector hostelero y turístico.

En esta ocasión, esta nueva propuesta de aplicación de una tasa turística ha surgido después de una reunión entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda Sostenible, Héctor Illueca. Un encuentro, en principio, encaminado a acabar con las desavenencias mostradas entre ambos dirigentes en público durante los últimos días y que ha acabado con la resurrección de esta propuesta.

Más concretamente, el planteamiento de Oltra e Illueca pasa por una tasa turística que se aplicaría una vez la pandemia sea dada por superada y cuya recaudación revertiría directamente en políticas sociales a favor de la emancipación de los jóvenes valencianos. “El Derecho a la Vivienda es una base imprescindible. Creemos que esta idea puede ayudar a fortalecer nuestras políticas de alquiler para jóvenes, que permitan al Govern del Botànic establecer un diálogo con la gente joven”, ha explicado Illueca al término de la citada reunión.

Ahora bien, ambos dirigentes son conscientes de la necesidad de pactar esta medida con el resto de departamentos que integran la Generalitat en aras de su éxito. “Vamos a hablarlo”, ha defendido Oltra ante los medios de comunicación. “Igual que, a mí, no me gusta que me impongan nada, yo tampoco voy a imponer a nadie. Vamos a hablarlo, vamos a negociarlo y ver si podemos llegar a un acuerdo en términos concretos”, ha afirmado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Escepticismo de Puig desde Andalucía

El primer escollo que los vicepresidentes valencianos podrían encontrarse en su camino hacia la aprobación de una tasa turística post-pandemia podría ser el propio president de la Generalitat. En su visita oficial a Sevilla – donde se ha reunido con su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno, para tratar la financiación autonómica –, el jefe del Consell, Ximo Puig, se ha mostrado escéptico a la posible aplicación de esta nueva medida.

“Este es un debate que existe por parte de algunos partidos políticos”, ha reconocido Puig en la capital andaluz. “En estos momentos, aquello que necesitamos fundamentalmente es la reactivación del sector turístico, que es fundamental para nuestra economía. Siempre hemos hablado de que es una cuestión que debe negociarse y hablarse con el sector”, ha zanjado el president de la Generalitat.

Negativa rotunda de la oposición

Tal y como ocurriera en intentos pasados, la oposición parlamentaria ha mostrado su rechazo a la aprobación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana. “O sea que, después de la chapuza del IMSERSO, que va a hacer perder muchísima capacidad competitiva a nuestro sector turístico durante todo este otoño, ¿resulta que ahora vamos a volver a la tasa turística?”, se ha preguntado el presidente del PP en la Comunitat, Carlos Mazón. “Mónica Oltra debe rápidamente, rápidamente, enmendar y pedir perdón por lo que está diciendo”, ha criticado Mazón. “La Generalitat debe de decir si respalda semejantes afirmaciones”, ha concluido el líder de los ‘populares’ valencianos.