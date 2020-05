Trabajadores en ERTE están siendo presionados para volver al trabajo sin haberse extinguido el mismo

Además algunos trabajadores han seguido realizando su horario laboral a pesar de estar sus empresas en ERTE y se están encontrando con que no perciben ningún tipo de prestación económica puesto que los expedientes no han sido aprobados o en el caso de si recibirla es menor a las nóminas previas a la actual crisis. El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras Daniel Patiño reitera que estas actuaciones por parte de los empresarios han de ser denunciadas puesto que los trabajadores no son dados de alta de nuevo en la Seguridad Social.

Respecto a la reincorporación en el caso de un expediente de fuerza mayor el criterio de la antigüedad queda en un segundo plano mientras que en un expediente por causa organizativa de la producción dependerá de diferentes criterios como la antigüedad, las funciones o los horarios. Reitera Lola Ruiz secretaria de acción sindical de UGT que para la reincorporación primará las necesidades de la empresa.

Cree que cuando se reabra habrá un gran número de denuncias. Por su parte el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana Salvador Navarro pide responsabilidad a los empresarios e incorporar a los trabajadores de manera legal. Considera que la tramitación de los ERTE en la Comunitat Valenciana se está tramitando de forma adecuada y agradece el esfuerzo de la Consellería de Economía Sostenible.