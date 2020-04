Sanidad superará los mil setencientos tests diarios con ayuda de laboratorios privados

En la habitual rueda de prensa diaria, Barceló ha informado de que no le consta ningún "reinfectado" por coronavirus en la Comunitat y ha informado además de que todavía no se han "puesto en marcha" las infraestructuras destinadas a acoger a personas que den positivo y no puedan confinarse en sus domicilios -las conocidas como arcas de Noé-, porque "no ha empezado ese proceso de desconfinamiento".

Sobre la incorporación de los laboratorios de centros privados al sistema público de control del coronavirus, Barceló ha explicado que "la regulación ha salido hoy en el BOE y los servicios jurídicos están trabajando en ello, en ver cómo se va a concertar este asunto y que nos ayuden a hacer más pruebas", si bien no ha precisado cuántos laboratorios pueden ser susceptibles de ser utilizados en la Comunitat.

Barceló ha sido preguntada por el motivo por el cual en la Comunitat se han realizado unos 40.000 test de los cerca de 160.000 que ha recibido del Gobierno, y el motivo, igualmente, por el cual en los últimos tres días ha bajado la media diaria de test.

La consellera ha respondido: "Ayer fue fiesta y venimos de un fin de semana, los profesionales de los laboratorios han de descansar. Vamos a buen ritmo, no es alto, pero es adecuado. Los test rápidos se realizan sólo a las personas con síntomas durante seis o siete días. Espero que a lo largo de la semana se pueda incrementar el número de test, tanto rápidos como PCR".

Respecto a los test rápidos ha indicado que "hace poco que se han facilitado a los departamentos de salud" y ha admitido que "no se hacen de forma masiva porque se siguen indicaciones de cuándo hacerlos".