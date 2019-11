PSPV, Compromís y Unides Podem impiden el cese de la dirección de À punt por los malos resultados económicos

Les Corts Valencianes han acordado, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Unides Podem, y en contra del PP, Ciudadanos y Vox, la continuidad del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), a pesar de no haber alcanzado el 25 % de los ingresos en publicidad previstos.

Los diputados han votado esta continuidad en la comisión parlamentaria de Radiotelevisión Valenciana, después de la comparecencia del presidente del consejo rector, Enrique Soriano, a petición propia, para justificar el incumplimiento de los objetivos de ingresos en publicidad.

Soriano ha reconocido que, tal y como puso de manifiesto la Sindicatura de Comptes, en 2018 los ingresos por publicidad no alcanzan el 25 % de lo previsto para ese año, lo que según el artículo 18.3 de la ley de creación de Á Punt es causa de cese del consejo rector.

No obstante, ha considerado que en este caso existe una serie de circunstancias que justifican ese incumplimiento, entre ellas que la televisión pública autonómica, principal fuente de ingresos por publicidad, no empezó a emitir hasta el 10 de junio, con lo que se perdió medio año de ingresos.

También contribuyó a ese incumplimiento el hecho de que los registros de audiencia, criterio fundamental para las empresas de publicidad, no se iniciaran hasta octubre de 2018, y que no se haya empezado a recibir dinero del reparto de publicidad de la FORTA hasta mayo de 2019.

Otros motivos para no haber alcanzado el objetivo previsto son que aquellas campañas de publicidad institucional que se consideran de interés público no se contabilizan como publicidad, así como los cambios del mercado de la publicidad durante los cinco años en los que no ha habido medios de comunicación públicos valencianos.

Soriano ha explicado que si se extrapolaran los ingresos del último trimestre de 2018, cuando estaba "los cimientos adecuados para la venta de publicidad", al resto del año, se habría cumplido con el 80 % de las previsiones.

Sin embargo, ha reconocido que no es "un cálculo real" pues la campaña navideña es la más fuerte en publicidad, y en este sentido, ha señalado que para 2019 se ha presupuestado un millón de euros en publicidad, cifra que según ha destacado, está a punto de lograrse y está seguro de que se superará antes de finalizar el año.

El presidente del consejo rector ha destacado también las dificultades que tiene un medio público a la hora de lograr publicidad, debido a que están sometidos a una "regulación más estricta", que limita su inserción, al impedir determinado tipo de anuncios.

Durante su comparecencia se le ha preguntado en varias ocasiones si continuará o no en el cargo, donde se encuentra a mitad de mandato, a lo que Soriano ha respondido que estará "mientras sea necesario" realizando las funciones que le han sido asignadas, y ha pedido ver las renovaciones en los cargos "con normalidad".

En declaraciones posteriores a los periodistas, ha insistido en esta cuestión, ha negado recibir presiones para seguir en el cargo ni "para nada" y ha afirmado que "dentro de la normalidad se plantea uno todos los días muchas cuestiones", pero cree que "no hay que darle más importancia".

Soriano ha instado también a los diputados a evaluar las ventajas e inconvenientes de seguir con la actual estructura dual de la radiotelevisión autonómica, y ha abordar el modelo de los medios de comunicación públicos de la Generalitat.

Los grupos que sustentan al Consell han aceptado las explicaciones de Soriano y han defendido la continuidad del consejo rector, al tiempo que han defendido que la rentabilidad de los medios de comunicación públicos no deben medirse únicamente en términos económicos sino también sociales.

Desde la oposición, PP, Ciudadanos y Vox han considerado que el actual consejo rector no puede continuar porque así lo marca la ley y ésta hay que cumplirla, y porque, en su opinión, si han sido parte del problema, es difícil que ahora vayan a ser parte de la solución.

En la comisión han comparecido también los candidatos propuestos para formar parte del consejo rector Vicente Cutanda, Rosa María Yagüe y Marc Pallarés, como paso previo a su votación por parte el pleno de Les Corts este jueves.