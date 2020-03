Los hospitales privados pasan a disposición del Consell por el coronavirus

La vicepresidenta advierte a los madrileños: "No son vacaciones"

Así lo recoge el decreto aprobado este viernes por el pleno del Consell, de cuyo contenido ha informado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y en el que también se autoriza al servicio de salud valenciano habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos y privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar asistencia.

Además, se suspenden y aplazan los ingresos e intervenciones quirúrgicas programadas y las pruebas diagnósticas y consultas externas no preferentes; se prohíben los velatorios de personas fallecidas por coronavirus, y se habilitarán camas de reserva y unidades COVID-19 en hospitales.

También se podrán suspender los permisos, licencias, reducciones de jornadas y vacaciones del personal sanitario, se podrá recuperar a personas en situación de jubilación, y hacer contratos laborales a estudiantes de medicina y enfermería en su último año de formación.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones para hacer frente el conronavirus y ha pedido que no se viaje "si no es imprescindible" pues, según ha recordado, "no son vacaciones, es una emergencia sanitaria".

Oltra se ha referido así tras el pleno del Consell al ser preguntada por la llegada de madrileños a poblaciones de la costa valenciana, en donde muchos de ellos tienen una segunda residencia, tras la suspensión de las clases y la aplicación del teletrabajo en muchas empresas de la capital.

"No viajen si no es imprescindible", ha manifestado Oltra, para quien imprescindible es "que uno tenga un familiar muy enfermo de cualquier cosa en un sitio y quiera ir a despedirse". Todo lo demás, ha dicho, "no entra dentro de lo imprescindible".

"No son vacaciones, es una emergencia sanitaria que requiere de un comportamiento de la población para no contribuir a expandir más el virus", ha manifestado, y ha advertido de que "no vienen días fáciles" y por ello desde la Generalitat se están tomando medidas para dar respuesta a esta pandemia.

Tras insistir en la importancia de seguir las recomendaciones y apelar a la responsabilidad para que cumplan, competencia que, según ha dicho, corresponde al Gobierno, ha señalado que cualquier persona que se encuentre en la Comunitat y tenga síntomas compatibles con el coronavirus debe quedarse su residencia y llamar al teléfono habilitado.

La vicepresidenta ha asegurado que todas las decisiones que se están tomando frente a esta enfermedad son de común acuerdo, incluidas las adoptadas en territorios especialmente afectados donde hay un mayor riesgo de contagio, y donde se han adoptado medidas específicas.

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha recordado que en España existe "libre circulación" y ha pedido a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, que cumplan las recomendaciones y permanezcan su sus domicilios y guarden las distancias para evitar contagios.

Tras afirmar que sólo hay dos casos positivos de personas procedentes de Madrid en la Comunitat Valenciana, Barceló ha señalado que no corresponde a la Generalitat adoptar medidas relacionadas con la movilidad de las personas y ha recordado los derechos no se han restringido.