El PP propone a Puig un presupuesto de legislatura y 1200 millones de euros de recortes en la Generalitat

En su primera rueda de prensa telemática desde la declaración del estado de alarma, Bonig ha asegurado tener pruebas de la falta de transparencia y acción del Consell, de su descoordinación e improvisación, pero ha precisado que ya habrá tiempo de pedir responsabilidades, y que a ahora es momento de "arrimar el hombro".



Por ello, ha tendido la mano al president para alcanzar un acuerdo, que contemple, entre otras cosas, la realización de test masivos de coronavirus a toda la población, un adelgazamiento de la administración, ayudas para pymes y autónomos y el pago a los proveedores de la Generalitat.



Se trata, según ha dicho, de algunas de las medidas que ya planteó a Puig en el último pleno de Les Corts Valencianes, el pasado 13 de marzo, y que ha cuantificado en 1.200 millones.



Este dinero procedería de eliminar "grasa" de la Administración, reduciendo altos cargos y sector público, así como de los anticipos del Gobierno y de que éste pague lo que debe, como los 281 millones del IVA.



El presupuesto que ofrece Bonig, incluye, entre otras cuestiones, test masivos de coronavirus, un plan de choque sociosanitario, agilización de la renta valenciana de inclusión, y modificación del tramo autonómico del IRPF para que las entidades puedan destinar la partida de 'fines sociales' a cubrir gastos derivados de la pandemia.



En materia económica, propone que la Generalitat asuma la cuota de los autónomos de abril, mayo y junio; incentivos para las nuevas contrataciones; recuperar y aumentar las ayudas a la industria e incluir en ellas al sector turístico, y un plan de pago inmediato a proveedores.



Según Bonig, el sistema sanitario no ha tenido un problema de presupuesto para afrontar esta crisis, sino que lo que ha fallado, a su juicio, ha sido "la falta de previsión, gestión y anticipo del Gobierno".



"Que no nos vuelva a pasar", ha planteado la dirigente popular, quien ha insistido en ofrecer a Puig las manos y equipos del PP para sacar adelante "ese presupuesto de legislatura", pues cree que con sus actuales socios de gobierno será "imposible" que lo haga.



Bonig ha abogado por reabrir Les Corts, al igual que ha hecho el Congreso de los Diputados, con las medidas de seguridad que sean necesarias, y ha señalado que aunque entiende que el Gobierno está cómodo en esta situación, es necesario empezar a recuperar la actividad normal.



También ha mostrado su apoyo a las denuncias presentadas por sindicatos médicos y familiares por la falta de material de protección, aunque ha dicho que, de momento, el PPCV no contempla la posibilidad de acudir a los tribunales, pero sí defenderá que se sepa la verdad y exigirá responsabilidades.



Sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Comunidades en relación al curso escolar, Bonig ha manifestado que el aprobado general no le gusta, y ha considerado que se trata de una "improvisación" de un Gobierno que, a su juicio, está "más preocupado por poner mascarillas a las libertades que a los sanitarios".



La presidenta del PPCV ha recordado al Consell que su partido gobernó 20 años en la Comunitat, por lo que conoce el sistema sanitario y lo construyó, y le ha advertido de que no se les puede engañar en esta crisis porque tienen "gente en todos los departamentos de sanidad".