El PPCV exige un plan de vacunación claro para evitar que los ambulatorios colapsen en enero

"Estamos hartos y cansados, hasta aquí hemos llegado", ha advertido en rueda de prensa después de que la Comunitat haya batido su récord diario de contagios con 2.841 positivos, a la espera de la reunión que tiene prevista para este jueves el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para estudiar nuevas restricciones.

Su principal petición es que la Comunitat apruebe un plan similar al de Madrid, que tiene la previsión de vacunar a 300.000 personas en enero, y que incluya por lo menos cuatro o cinco criterios básicos y transparentes para que "se entere hasta el último centro de salud".

A su juicio, aunque todos los valencianos se encierren en casa, sin una mejor gestión será imposible controlar el virus, por lo que ha pedido que la Comunitat imite a Madrid que "ha logrado doblegar la curva" y no se piense tanto si tomar nuevas restricciones o no. "Todo apunta a que habrá más", ha augurado.

Pero ha recordado que la pandemia es internacional y que el "mando único" y los criterios concretos para toda España son competencia del Gobierno, "del mismo Pedro Sánchez que dijo que el virus había sido derrotado", además de criticar su "politización" por no tener en cuenta las propuestas de Madrid.

Tras la advertencia de la OMS de que Europa está en riesgo de una tercera ola, Bonig ha criticado que Puig esté "mirando a otra parte" y se ha preguntado si se reúne con expertos que "divagan" o solo con la consellera de Sanidad, la también socialista Ana Barceló, que está "achicharrada políticamente" con una gestión que ha vuelto a tachar de puñetero desastre: "No la cesa simplemente para utilizarla como muro de contención".

Es más, ha vuelto a denunciar que Puig no ha consultado al PP desde marzo y tiene "un plan perfectamente diseñado" para controlar la información sobre el coronavirus, al no actualizar los datos los domingos y así "no abrir los telediarios". Ahora, ha recalcado, "Puig nos ha puesto en alerta porque ya no somos la mejor comunidad autónoma" en la evolución de la Covid.

TEST PARA TODOS LOS ASINTOMÁTICOS

Bonig, aunque ha asegurado que no conoce "los datos reales" y solo sabe la evolución "extraoficial" del virus, ha exigido que el Consell tome ya medidas si es necesario, pero que vayan acompañadas de mayor protección de los colectivos vulnerables y de un refuerzo de la Atención Primaria.

Y, sobre todo, test de antígenos para todos los asintomáticos en farmacias y laboratorios públicos y privados, después de que la Comunitat haya triplicado la incidencia acumulada y tenga de las tasas de positividad más elevadas de España. "Están estudiándolo, pero no sabemos nada, cuando quieran aprobarlo ya habremos pasado el Covid", ha lamentado.

Después de nueve meses, "las listas de espera están desatadas, las urgencias no funcionan y se sigue sin resolver la Atención Primaria ni la huelga de los MIR", ha alertado mientras "la Comunitat es la comunidad con más contagios entre los sanitarios y los hospitales de campaña no están acabados aunque Barceló y Gabriela Bravo --consellera de Justicia-- los inauguraron en abril".

Por todo ello, ha urgido al 'president' a "olvidarse de las riñas" con la vicepresidenta, Mónica Oltra, y con Compromís, y de la 'Commonwealth', el término que utilizó hace unas semanas en Catalunya para referirse al arco mediterráneo. También le ha reclamado que no "criminalice" a los sectores económicos sin responsabilizarse de su gestión.

La 'popular' ha puesto como ejemplo que "no se sabe cómo está el expediente sancionador" que pidieron a la Conselleria de Justicia tras la fotografía compartida en redes en verano de Puig sin mascarilla en Xàbia junto a los ministros Pedro Duque y José Luis Escrivá y otros socialistas.

A todo esto ha sumado que tampoco "se sabe nada" de la llegada de migrantes a la Comunitat desde Canarias cuando "ha quedado acreditado que vinieron con documentación falsa y sin PCR" y "la propia Oltra --consellera de Políticas Inclusivas-- reconoció que había conversaciones con el Gobierno".

AMPLIACIÓN DEL CLÍNICO

Por otro lado, tras el anuncio de la reforma del Hospital Clínico de València para duplicar su capacidad, Bonig ha defendido que el PP está a favor de todo lo que sea ampliar pero en contra del derribo de algunas naves sin saber si cuentan con protección patrimonial.

También ha recordado que se podría utilizar la antigua Fe y que la Comunitat lleva "seis años sin construir ningún centro hospitalario importante". "Hace falta descongestionar y van a parches", ha criticado, para volver a rechazar la reversión del Hospital de Torrevieja y destacar que La Rioja acaba de prorrogar una concesión porque "en este momento no toca revertir" y "la Vega Baja tiene casi la misma población" que esta autonomía.