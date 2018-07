Alfonso Novo: "No tenía ni idea del supuesto blanqueo de donaciones al partido"

El exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, ha afirmado este miércoles que conocía las donaciones al partido, pero que no tenía "ni idea" del supuesto blanqueo que investiga el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar en calidad de investigado (imputado), Novo ha atendido brevemente a los periodistas, a los que ha manifestado que estaba al corriente de las donaciones al partido por parte de concejales y asesores.

No obstante, preguntado por el supuesto blanqueo que han reconocido algunos asesores que se negaron a aportar los mil euros que el partido les reclamaba, y que supuestamente les sería devuelto en billetes de 500 euros, Novo ha aseverado: "Eso he oído, pero no tengo ni idea".

Novo, quien fue suspendido cautelarmente de militancia la semana pasada tras ser investigado en el caso Imelsa, tampoco ha respondido a la cuestión de qué haría con su acta en caso de que se mantenga su imputación, y ha anunciado que contestará a los medios de comunicación cuando finalice su declaración judicial.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha iniciado poco después de las 9.30 horas de este miércoles la toma de declaraciones, que ha iniciado con un testigo, tras el que está previsto que declaren ante el juez otras tres personas, todas ellas en calidad de investigadas.

Se trata del propio Novo, otro es el asesor del grupo municipal popular Luis Salom, y una tercera persona de la que hasta el momento no ha trascendido su identidad.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia, Luis Salom ha esquivado a los periodistas y ha entrado por el acceso al Juzgado de Guardia.