Hugo Morte, nuevo presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto

La Federación Junta Fallera de Sagunto tiene ya nuevo presidente para los próximos años. Hugo Morte, de la Falla Penya El Mocador, ha sido el escogido y recoge, así pues, el testigo de Ramón Jarque, presidente de las fallas morvedrinas durante los últimos años. La elección de Hugo Morte frente a Aitor Muñoz, de la Falla La Vila, ha sido, eso sí, de casi infarto.

En una primera votación, ha habido directamente empate y ha sido, más tarde, la tabla de presidentes quien, en una segunda votación, ha podido deshacer el empate lanzando una moneda al aire. La fortuna ha deshecho el empate a favor de Hugo Morte, de la Falla Penya El Mocador, que ya es, oficialmente, el nuevo presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto.

"¡Objetivo cumplido!", se ha felicitado Morte en sus primeras palabras tras la elección. "La deuda que tengo con las Fallas la voy a saldar con trabajo, con ilusión, con el mejor equipazo que jamás podía imaginar, con muchas ideas y con una asamblea de presidentes y de presidentas que me va a ayudar muchísimo. He visto ilusión en ellos y sé que vamos a hacer el mejor equipo posible. Estoy felicísimo y exultante. Me emociona. Me siento increíblemente bien", ha agradecido el nuevo presidente de las Fallas de El Camp de Morvedre rodeado de aplausos de falleros y falleras.