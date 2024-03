Iniciativa Porteña sigue reivindicando un mejor transporte público hasta Valencia

Desde Iniciativa Porteña siguen manifestando el malestar que sienten, y que vienen denunciando desde hace años, por el "pésimo" transporte público de conexión con Valencia. Tienen un servicio de autobús "muy reducido".

El Presidente de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, junto con Manuel González, y concejales del PP, se han reunido con Vicente Dómine, secretario Autonómico de infraestructuras y transporte, para conocer los planteamientos de la Generalitat y las posibles soluciones. La propuesta presentada es la de subir a los viajeros de el Puerto hasta la estación de Sagunto con la ayuda de autobuses, una solución que nuevamente deja sin una conexión con la red ferroviaria. Renuncian también al Metro, porque lo consideran de "difícil ejecución". En definitiva, dos alternativas propuestas por IP, aún lejos de su ejecución.

González, tras ese encuentro, confirma que de momento "no hay avances", y añade que "la Conselleria no plantea ni tren de Cercanías, ni Metro hasta el Puerto. Pretenden que el desplazamiento se haga mediante autobuses, como hasta ahora. Por lo que "los vecinos de el Puerto no están dispuestos a aceptar, y aseguran que no les dejan más alternativa" , IP llaman a movilizarse. Buscan, desde la calle "abrirle los ojos a la Conselleria, el Metro y el tren sonnecesarios, y más ahora con la que se nos viene con la gigafactoría", concluye González.