El papel de STILL ha supuesto una gran responsabilidad, partiendo de la realización de un estudio personalizado, que ha estado basado en sistemas de manutención interna. El proyecto se ha llevado a cabo desde el primer momento codo a codo con AZA Logistics. El objetivo, conseguir la mayor satisfacción del cliente y reflejar el gran servicio que ofrece esta empresa a sus clientes.

Esta colaboración se ha concretado en la venta de 20 carretillas trilaterales de pasillo estrecho y alrededor de 40 carretillas auxiliares, tanto transpaletas eléctricas como carretillas elevadoras, además de alrededor de 50 unidades de sistemas de manutención internos.

La primera toma de contacto se produjo a finales del año 2018 y el encargo se fue concretando a lo largo de los siguientes meses, hasta la realización del pedido por parte de AZA en octubre de 2019.

Para STILL, este ambicioso proyecto supone una oportunidad y un reto, mediante el cual ubicar AZA Logistics en la vanguardia empresarial de Valencia, dotándola de un gran componente tecnológico en logística. Además, este acuerdo refuerza la posición preeminente de STILL como proveedor de soluciones logísticas, gracias a la amplia gama de carretillas elevadoras que ofrece en la actualidad.

Acompañar al cliente como principal prioridad

Para STILL, el acompañamiento y seguimiento al cliente supone una de sus principales prioridades. Por ello, durante el desarrollo de este proyecto, STILL llevó a cabo un seguimiento detallado con un claro objetivo: garantizar que las necesidades de AZA Logistics

fueran cubiertas y que el almacén funcionase tal y como estaba previsto, facilitando así sus labores y ayudando a su desarrollo.

De esta forma, STILL colaboró para conseguir que la empresa valenciana cumpliese los requerimientos de sus clientes sin problemas de almacenamiento y manteniendo constante el flujo de palets.

“La repercusión de este proyecto ha sido muy satisfactoria para STILL”, comenta Juan Antonio Conejero, Director Comercial de STILL Valencia. “Hemos podido cumplir con los requerimientos y necesidades del cliente. Además, hemos podido introducir las carretillas trilaterales en el mercado , cuya venta es todavía compleja hoy en día”, añade.

Además, esta venta supone la consolidación de STILL como empresa referente en la venta de carretillas de pasillo estrecho en la provincia de Valencia. “Al fin y al cabo, esta maquinaria se adapta totalmente a las necesidades individuales de cada cliente”, señala Conejero.

Se trata, por tanto, de un primer paso hacia nuevos acuerdos con empresas con claras necesidades logísticas que STILL puede cubrir.

Juan Zamorano, Consejero del Grupo AZA, valora esta colaboración como una oportunidad de estar en la vanguardia, dando un servicio de alta calidad a sus clientes. “Valoramos enormemente que nuestros trabajadores cuenten con un puesto de trabajo agradable y cómodo”, comenta Zamorano. “Gracias a STILL, además de con tecnología puntera, contamos con un sistema de trabajo en el que nuestros operarios no se encuentran forzados, dado que la fuerza proviene de la propia máquina”, asegura. Sin duda, una apuesta por la tecnología de STILL, que permitirá el crecimiento de AZA y su posición como empresa de referencia en el sector.

En palabras de Juan Zamorano, “la colaboración con STILL fue importantísima desde el principio”. “Contamos con ellos para concretar cuestiones relevantes para la construcción de la nave, dado que queríamos contar con su avanzada tecnología”, añade.

Una oportunidad que Grupo Monzón, grupo empresarial distribuidor de la marca STILL en Valencia, no dudará en aprovechar, ya que permite la apertura a nuevos mercados con necesidades que la compañía puede cubrir. “Un reto cumplido”, apunta el Director Comercial de STILL Valencia. Y una colaboración que continuará en el tiempo, dado que AZA Logistics ya ha concretado la compra y entrega de un nuevo lote de carretillas trilaterales de pasillo estrecho.