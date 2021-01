Sagunto participa en la tercera edición de la cumbre ‘Invest in cities’ que se celebrará el jueves y será telemática

Darío Moreno expondrá las potencialidades de Sagunto en esta iniciativa de referencia para la atracción de inversiones en las ciudades medias

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, participará en línea en la tercera edición de la cumbre ‘Invest in Cities’, la mayor iniciativa de atracción de inversión a ciudades medias españolas, que tendrá lugar el jueves, 21 de enero, a las 9 horas. El foro se emitirá a través del siguiente enlace. En su intervención, el alcalde expondrá las potencialidades de Sagunto y hablará de los beneficios que supone invertir en la ciudad. Concretamente, Darío Moreno presentará Sagunto como una ciudad involucrada con la actividad empresarial y con grandes ventajas competitivas, como el puerto marítimo, las conexiones ferroviarias, la red de carreteras, la cercanía al aeropuerto, la industria, etc. En este sentido, Moreno explica que, a pesar de la pandemia, hay que seguir mirando hacia el futuro y, por ello, es importante que Sagunto esté presente en foros internacionales de atracción de inversión como es ‘Invest in Cities’