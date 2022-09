Compromis per Gilet pone sobre la mesa una reflexión sobre el futuro de Bous al Carrer en la localidad

En un comunicado abierto a la opinión pública Compromís per Gilet escribe : "queremos posicionarnos sobre que fiestas queremos para nuestro pueblo y máxime después de lo vivido este año. Un año que podemos calificarlo de descontrol, falta de civismo y de medidas que regulen la conciliación ciudadana. Queremos ser claros, nuestro colectivo de Gilet estamos por tener fiestas seguras para las personas y en contra del maltrato animal. ¿Por qué no proponer una consulta popular abierta a toda la población si queremos Bous al Carrer en Gilet y acatar la decisión de la mayoría? Mientras tanto queremos plantear las siguientes propuestas, con el fin de mejorar el desarrollo de nuestras fiestas: Por parte del Ayuntamiento buscar la conciliación con las asociaciones, entidades, peñas y demás fuerzas del municipio, donde se alcance acuerdos para regular horarios de apertura – cierre, materia de contaminación ambiental – acústica para las semanas de nuestras fiestas locales, según marca la legislación y disposiciones legales en vigor. No es admisible que no se regule estos aspectos por respeto a los habitantes del pueblo y en pro de la conciliación vecinal. Hay competencias municipales excepcionales para regular estos aspectos (por ejemplo Ley 14/2010 de G.V., apartado 4.3). Plaza de Toros cerrada con puertas de entrada y salida, donde se pueda controlar la entrada al recinto y cumplir la normativa vigente. Teniendo en cuenta un sistema de diseño para en tener una o varias puertas con acceso directo a las gradas, para evitar a menores y personas que no reúnan las condiciones que marca la normativa, puedan acceder al ruedo de la plaza taurina. Proponemos el pago de entrada al recinto taurino. Buscar otra ubicación consensuada de la plaza de toros más apropiada y menos molesta que la actual. Estudiar un recorrido de entradas de vacas y toros con las medidas de seguridad más estrictas y un recorrido corto para su mejor control. Si no es posible, preferiblemente pasar directamente a la prueba de ganadería, sino queda más remedio. Que sea la Federación de peñas taurinas de Gilet, los organizadores de los Bous al Carrer. Implicándose y responsabilizándose del buen funcionamiento de los festejos con los aspectos comentados anteriormente Únicamente el Ayuntamiento subvencionará los eventos socio-culturales-recreativas, que no tengan que ver directamente con el gasto de ganadería."