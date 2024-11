Mazón ordena a la gente que se está desplazando para ayudar que "vuelvan a sus casas"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, remarcó este viernes la "imperativa necesidad" de que toda la población valenciana vuelva a sus casas para "no entorpecer masivamente" las vías de acceso a los lugares más afectados por la DANA.

Así lo afirmó en declaraciones a los medios de comunicación, donde advirtió de que si esta medida no es respetada "se tomarán medidas adicionales al respecto".

El presidente de la Generalitat Valenciana incidió también en que los vecinos no usen sus vehículos y estimó que, quizá en las próximas horas, se tomarán medidas si no se cumple con esta orden, aunque no aclaró si serán sanciones o qué tipo de medidas.

Además, demandó canalizar toda la ayuda a través de los canales puestos a disposición por la Comunidad Valenciana con cinco números de teléfono y la web 'somsolidaritat.gva.es'.