Vuelven al mar siete tortugas bobas nacidas en Benidorm el pasado verano

Desde su nacimiento en agosto de 2025 hasta ahora han permanecido en las instalaciones del Oceanogràfic

La noche del 7 agosto de 2025 más de una treintena de huevos de tortuga boba eclosionaron en la playa de Levante de Benidorm. Algo más de un año después, este jueves siete ejemplares de aquella nidada se han introducido en el mar después culminar el proceso de cría en l’Oceanogràfic de València. Más de 70 estudiantes de 3º de Primaria de tres centros escolares de Benidorm y numeroso público se han congregado en la playa de Poniente para vivir el directo la suelta de estas siete tortugas, una actividad organizada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm y el Oceanogràfic y en la que han colaborado el Parque Natural de Serra Gelada, la Fundación Mundomar, la Policía Local y la empresa concesionaria de las playas, RA Benidorm.

El alcalde, Toni Pérez, y las ediles de Medio Ambiente y de Educación, Mónica Gómez y Maite Moreno, han participado de la suelta de los ejemplares de caretta caretta, que tras su paso por l’Oceanogràfic han alcanzado el tamaño que correspondería a tortugas de unos cuatro años. Tal y como han explicado los educadores ambientales durante la suelta, haber alcanzado este tamaño y fortaleza les ofrece a estas tortugas mayores garantías de supervivencia en su hábitat natural.

Toni Pérez ha destacado que son ya “dos años consecutivos” los que Benidorm acoge la puesta de huevos y nacimiento de crías de tortuga boba, y ha añadido que “lo vivido hoy en la playa de Poniente ha sido un “momento extraordinario” que ha permitido “a cerca de 75 niñas y niños de tres colegios no sólo disfrutar de forma entusiasta de ese momento, sino también recibir ir una clase magistral al aire libre y muy práctica de lo que es cuidar el medio, cuidar la biodiversidad, cuidar nuestras playas y cuidar nuestro mar”.

A este respecto, el alcalde ha señalado que “dicen que las tortugas desovan en la playa donde nacieron; afirma la ciencia que allí donde hay un nido de tortuga es porque hay agua y arena de calidad”. “Y ese es el caso de Benidorm, como atestiguan las certificaciones que año tras año logran nuestras playas y que dan buena muestra de nuestra sostenibilidad ambiental, refrendada también por la Comisión Europea con esa designación de nuestra ciudad como Green Leaf 2028”.

El primer edil ha recordado que aquella noche del 7 de agosto nacieron otros 30 ejemplares de tortugas que fueron liberadas de forma inmediata en la cercana Cala del Tío Ximo. La supervivencia de todos estos ejemplares fue posible, ha subrayado, porque "hubo personas concienciadas que cuando estas tortugas comenzaron a eclosionar de los huevos y a salir al arenal llamaron rápidamente a los servicios municipales y de emergencia para que actuásemos y desplegásemos los exhaustivos protocolos en los que intervienen diferentes administraciones e instituciones”.

De ahí, ha insistido, la importancia de “acciones como la de hoy, que permiten instruir a la población sobre cómo se debe actuar en un caso como este”.

Qué hacer si se localiza un nido de tortugas

Tal y como señalan desde l’Oceanogràfic, si se encuentra un nido de tortugas hay que informar inmediatamente a las autoridades del hallazgo a través del teléfono de Emergencias 112. Hasta la llegada de la Policía y los profesionales, hay que mantener la distancia y observar desde lejos el nido para no perturbar la zona ni a los animales. También que evitar luces y ruidos, ya que pueden desorientar tanto a las hembras que anidan como a las crías; y no hay que tocar la arena ni trata de desenterrar los huevos, puesto que podrían resultar dañados.