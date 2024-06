Toda la oposición de la Vila Joiosa, menos Gent, alega ante el convenio de cesión firmado sobre la parcela de la Casa de la Música

Toda la oposición de la Vila Joiosa, menos Gent per La Vila, ha presentado alegaciones al convenio de cesión firmado entre el alcalde, Marcos Zaragoza, y la Fundación Aragonés para que esta entidad ceda la parcela donde el gobierno local quiere construir la Casa de la Música.

PSOE y Compromís informaban de sus alegaciones en un comunicado explicando que no pretenden dificultad el proceso, sino aclarar el mismo, dado que el acuerdo no ha pasado por Pleno, y ahora que está en fase de exposición pública para todos los vecinos, cuestionan algunos aspectos sobre la segregación de parcelas y las contraprestaciones de la cesión. Explica el bloque de izquierdas que para aclarar esta y otras cuestiones, como el hecho de que el convenio no presente criterios de valoración del suelo, han recurrido el acuerdo.

En respuesta al comunicado de la oposición, el Partido Popular de La Vila salía al paso acusándoles a dichos grupos, y a Vox, que al parecer también habría alegado al convenio, de "falta de empatía con la cultura de Villajoyosa". En el comunicado explican que "el procedimiento administrativo contempla que este convenio se ratifique en el pleno, por lo que está previsto que, tras la finalización del período de exposición pública, forme parte del orden del día de la sesión plenaria ordinaria convocada para la semana que viene"; y recuerdan que es un proyecto demandado por todos que ahora "Vox, PSOE y Compromís están intentando paralizar o ralentizar al presentar alegaciones".

Vox por el momento no ha manifestado nada al respecto.