Pleno bronco en Benidorm para aprobar los presupuestos y paralizar el expediente del parking de l'Aigüera a expensas de un dictamen

Pleno bronco el celebrado en Benidorm en el que se han aprobado los Presupuestos de este año. Un pleno en el que incluso algunos puntos, aparentemente ajenos a la polémica, también han traído cierta crispación. El primero llegaba con la aprobación del acuerdo de cooperación con la Generalitat para financiar y ejecutar mejoras en el sistema de depuración y saneamiento de Benidorm.

No se hacía esperar la respuesta del concejal Popular, José Ramón de Zárate, quien además detallaba las actuaciones que con ese convenio se ejecutarán este año

El punto ha sido aprobado por unanimidad, y minutos después llegaba uno de los dos puntos con más choque entre PP y PSOE. El que interrumpe el plazo marcado para resolver el expediente iniciado sobre si fue o no correcto prorrogar, indefinidamente, la explotación del parking de l’Aigüera hasta que el Ayuntamiento resolviera una licitación para poder asumir su gestión, trámite que se demoró durante más de un año. Aquí les dejamos un resumen del encontronazo entre populares y socialistas.

La paralización de los plazos para resolver el expediente se ha aprobado con los 17 votos a favor de PP y vox y la abstención del PSOE, y queda así en pausa hasta conocer el dictamen del Consell Consultiu sobre el caso.

Después llegaba una moción que no iba a traer polémica, consensuada en Junta de Portavoces sobre la conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero el portavoz de Vox también ha puesto su dardo contra las políticas de igualdad:

Después, en supuesto consenso de la Junta de Portavoces se IBA a aprobar la conmemoración del centenario del poeta Andrés Estellés. Pero el portavoz de Vox ha votado en contra porque dice defiende el pancatalanismo

Después llegaba el debate de los Presupuestos tras unas negociaciones que no prosperaron entre Populares y socialistas. Éstos han explicado no podían fiarse del alcalde, Toni Pérez, pretendiendo su voto a favor sin incluir sus propuestas, salvo en un anexo de compromisos. Jugada que les hizo, han recordado, en 2022, cuando el PSOE votó a favor de los presupuestos pero luego no se llevaron a cabo la mayoría de los compromisos.

Además, han criticado la elevada cantidad que va a entidades financieras, han destacado la baja en inversiones, que pasan de 63 a 22 millones de euros y alertaban sobre la necesidad de un futuro plan financiero, según informe del interventor.

Vox ha criticado la subida de impuestos y sentirse ajeno a negociaciones porque dice, Toni Pérez gobierna Benidorm como si fuera su cortijo.

Y el PP ha descartado todos esos posicionamientos y ha defendido incluso el recorte en las inversiones.

El presupuesto se ha aprobado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, y pese a los votos en contra de PSOE y VOX.

Desglose del presupuesto de Benidorm 2024

Por lo que se refiere puramente a los números, las cuentas de Benidorm para este año presentan un aumento del volumen total de ingresos y gastos del 10,57%.

Las inversiones previstas alcanzarán los 22,27 millones de euros: 12,47 millones de euros está previsto que se financien con subvenciones y el resto con recursos municipales, para proyectos en marcha como son el Vial Discotecas y la rotonda del futuro polígono industrial y comercial (al que se prevé destinar 8,9 millones). Casi 700.000 euros de las inversiones van para propuestos por el Consejo Vecinal dentro del apartado ‘Presupuestos Participativos’.

La partida de Personal alcanza los 49.6 millones de euros, y en cuanto al gasto en bienes y servicios alcanza los 55.6 millones. Los gastos financieros con entidades con las que hay comprometidas deudas ascienden a 2.9 millones. También la amortización de la deuda pasa de 2,8 a 2,9 millones de euros, mientras que enb ingresos las variaciones más significativas tienen que ver con los incrementos en impuestos directos, que alcanzan los 52,74 millones; de tasas, hasta los 32,54 millones.

Se disminuyen los pasivos financieros de 24,18 a 6,40 millones de euros.