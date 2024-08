La Guardia Civil detiene a dos personas por varios intentos de estafa mediante el “timo del tocomocho”, una de ellas, en Villajoyosa

A ambos, de 40 y 43 años de edad, no residen en la zona y Se les atribuyen dos delitos de estafa en grado de tentativa, sobre dos víctimas distintas.

La detención se conoce hoy pero se produjo a inicios de mes, siendo sorprendidos en Calpe cuando trataban de estafar a una mujer de 73 años empleando el conocido como “timo del tocomocho”.

al identificarlos, comprobaron poseían numerosos antecedentes por hechos similares, y que habían intentado estafar a otra mujer de 72 años, ese mismo día, en Villajoyosa empleando el mismo método.

Aquí la víctima fue abordada por los autores en el mercadillo, tras ganarse su confianza, la acompañaron hasta su domicilio en la Vila, para que ella cogiera la cartilla bancaria. Mientras ella la buscaba ellos le robaron joyas, y la acompañaron a sacar dinero, primero en una sucursal de la Vila sin éxito. y luego en en otro cajero, en La Nucía, también infructuoso.

La guardia civil ha intervenido varios cupones falsificados, 2.000 euros en efectivo y el vehículo en el que circulaban, según informaba a Onda Cero Marina González, responsable de comunicación Guardia Civil

El tocomocho

Es una de esas estafas, en las que hacen creer que venden boletos de lotería premiados por mucho menos dinero que el premio. Una vez que la víctima cae en la trampa, el estafador le ofrece adquirir los billetes premiados a un precio muy bajo comparado con el dinero que va a cobrar el estafado al cambiarlos en la correspondiente administración.

En este caso, ofrecían un décimo premiado con 30.000 euros de devolución, al precio de 2.000 euros.

Algunos consejos para evitar ser víctima de estafas

Mantener la distancia y ser cautelosos cuando seamos abordados por un desconocido con cualquier excusa; no permitir el acceso a nuestro domicilio de personas desconocidas; cuando sea necesario que desconocidos accedan al domicilio por una causa justificada, no dejaremos que deambulen solos por la casa; desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas; no ostentar dinero ni joyas que nos conviertan en objetivo de estafadores o ladrones.