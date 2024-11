El Gobierno de la Vila Joiosa eleva hasta casi los 50 millones de euros el presupuesto para el próximo año y en él aumenta un 150% la partida para inversiones y más de un 80% la cantidad asignada para servicios sociales

Así lo ha dado a conocer el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, en la entrevista realizada a Onda Cero Marina Baixa, después de presentar el documento a la oposición esta mañana en comisión informativa extraordinaria. El presupuesto, que asciende a 49.9 millones, pretende aprobarlo en el pleno extraordinario que convocarán para el próximo viernes. El primer edil ha destacado el momento en que se ha presentado el documento y el aumento de las inversiones, para lo que reservan 4.5 millones de euros:“Conforme realizamos el año pasado, el presupuesto se vuelve a presentar en tiempo y forma, cosa que no sucedía en el Ayuntamiento de Villajoyosa hasta el año pasado desde hacía 20 años”. "Supone un aumento del 20% respecto al presupuesto de 2024, con una gran partida destinada a inversiones, es al presupuesto con más inversión de la última década, y no contempla la subida de los impuestos municipales de los ciudadanos porque los ingresos extraordinarios se consiguen con gestión y eso es lo que nos permite aumentar el capítulo de inversión y no incrementar impuestos".

Entre las inversiones, Zaragoza destaca la instalación de unas nuevas rampas mecánicas en el parque Censal, la construcción del ascensor para acceder a la playa en la zona del Palasiet, asfaltado y mejora de iluminación en caminos rurales o adecuación de carril bici en La Cala. También destinarán más de 240.000 euros para la redacción de proyectos futuros. Respecto a la Casa de la Música el primer edil ha sido contundente afirmando que 'este proyecto tendrá financiación seguro, por tierra, mar o aire, pero tendrá financiación'.

El gasto corriente en bienes y servicios, pasa pasa de 13.7 millones a 17, y entre las partidas presupuestarias al alza destacan la de seguridad ciudadana, educación, limpieza viaria, medio ambiente y deportes, si bien la partida que más sube es la de Servicios Sociales, hasta un 84% más rozando el millón de euros.

El presupuesto municipal incluye, además, la aportación municipal a los dos organismos autónomos locales, Se destinarán 2.7 millones a la residencia Hospital Asilo Santa Marta y 2.8 millones a la Fundación Pública Parra Conca.