Camela no actuará este septiembre en Benidorm y el Ayuntamiento no ha podido contactar con la promotora

Camela no actuará esta semana en Benidorm. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Benidorm ante las numerosas preguntas y dudas suscitadas alrededor del concierto anunciado en la ciudad. El consistorio ha confirmado en un comunicado que no tiene nada que ver con su organización, que de hecho no han podido contactar con la promotora y que, en definitiva, no se va a celebrar.

Los rumores sobre la actuación de este emblemático grupo arrancaron el pasado agosto, cuando supuestamente se iba a celebrar el 3 de agosto, y en redes sociales se anunció que se aplazaba hasta el 29 de septiembre. Sin embargo, en la web oficial de Camela no figuraba esta nueva fecha.

Aún así, las redes sociales se han llenado de comentarios indicando que les han cobrado las entradas, pero no hay concierto, con lo que el desconcierto entre los fans y el descontento ante la situación se ha hecho patente. Las entradas, según relatan, se vendían a 22 euros.