Los Ayuntamientos de Callosa d’En Sarrià y Confrides advierten de cortes en el suministro de agua potable.

En Callosa d'en Sarriá, el corte se debe a las reparaciones que están realizando en las conducciones de agua potable, programando cortes parciales por calles y horarios. desde las nueve de la mañana de hoy ha estado cortado el suministro durante los trabajos en las calles hort del senyor, plaza convent, carretera bolulla, ramón cajal, cervantes y rafael cochoud

En cuanto a Confrides, el aviso se daba ayer a medio día, debido a una avería. El ayuntamiento ha comunicado que hasta que no se llene de nuevo el depósito no se restablecerá al no poderse detectar hasta ahora el lugar de la fuga.