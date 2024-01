Presentación oficial del 'Nucía BH Coloma Academy'

Esta mañana se presentaba en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, el equipo de ciclismo BTT “La Nucía BH Coloma Academy” con la presencia de su manager Carlos Coloma y del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Es la segunda temporada de existencia de este club que, en la temporada presente conformado por siete jóvenes bikers (junior y sub 23). Un equipo renovado que incorpora a cinco nuevos fichajes entre los que cabe destacar a Francesc Barber, Campeón de España sub 23.

Esta temporada la comenzará el equipo corriendo en casa la Shimano Super Cup Massi MTB XCO de La Nucía UCI 1 (puntuable para las Olimpiadas París 2024). Está previsto que compitan también en las Junior Series XCO UCI y en algunas pruebas de la Copa del Mundo XCO sub 23.

El equipo lo integran: Amalia Medina (sub 23), actual subcampeona Junior sudamericana, Mónica Estrada (Junior) actual subcampeona España Cadete, Francesc Barber (sub 23) actual campeón de España sub 23, Joan Mir (sub 23), Raúl Villar (sub 23) tercero España junior, Hugo Franco (Junior) octavo en el ranking mundial UCI Junior y Roger Turne (sub 23)