The Kitchen, un nuevo concepto de cocina en Benidorm

Entrevista a Javier Luri, director del Hotel Insside by Melià Costablanca, y Óscar Palma, chef del restaurante The Kitchen, la nueva propuesta gastronómica del establecimiento hotelero abierta al público en general. El hotel Inside ha sido reformado recientemente para ofrecer un a imagen más actual y atractiva no sólo para sus huéspedes sino para todos los ciudadanos que deseen disfrutar de sus diferentes espacios y actividades. Una de las novedades más importantes es el restaurante The Kitchen que presenta un nuevo concepto de cocina y en primera línea de la playa de Levante de Benidorm