La FAPA Gabriel Miró pide alternativas por las horas perdidas por la meteorología

Sonia Terrero, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Gabriel Miró, que engloba a AMPAS de toda la provincia de Alicante, considera que debe haber un "plan alternativo" a la pérdida de horas lectivas que se produce en muchos centros escolares cuando se decreta el cierre de estas infraestructuras "por problemas meteorológicos" o porque existen "fallos en el suministro de la luz". Estos cierres, además, no son comunes sino que "se cierran unos centros sí y otros no", por lo que la FAPA Gabriel Miró lleva "años pidiendo a la Conselleria de Educación que agilice la activación de los sistemas informáticos para que no se pierdan clases" y que "se haga de forma centralizada", para que no dependa de la decisión de cada alcalde".

La FAPA exige, también, que los centros se mantengan en perfectas condiciones. Desde la FAPA, recuerdan que hay "muchos colegios o institutos que no están acondicionados para el frio o calor excesivo o las lluvias fuertes" o que "están en barracones" o que deben ser trasladados a ellos "mientras se construye un nuevo colegio". Esas situaciones, denuncia Terreros, resultan muy desagradables para los padres porque "sabemos cuándo se entra en unos barracones pero no cuándo se sale de ellos".