PP y Vox en Elche sacan adelante el Reglamento Orgánico Municipal sin el apoyo de PSOE y Compromís

Con el voto favorable del PP y de Vox, que han hecho valer la mayoría de la que disfrutan en el Ayuntamiento de Elche, este lunes ha sido aprobado el nuevo el Reglamento de Organización Municipal (ROM) del consistorio.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Recursos Humanos y Organización, José Navarro (PP) ha señalado que ese documento ha salido adelante tras un proceso en el que se han estimado, parcial o totalmente, 16 de las 62 enmiendas presentadas al contenido de ese ROM.

Desde la oposición municipal no se ha considerado que el consenso aludido por el gobierno local en torno a la elaboración del ROM haya sido tal y en ese sentido se han expresado tanto Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, como Héctor Diez, portavoz del grupo municipal del PSOE.

Distinción para dos agentes de la Policía Local

Por otro lado, la Corporación, en este caso por unanimidad, ha acordado instar la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Generalitat a dos agentes de la Policía Local de Elche en reconocimiento a sus 25 años de servicio. Se trata de Clemente Fernández Muñoz y de Óscar Sánchez Ruiz.

Turno de Mociones

En el turno de Mociones, presentada in voce por el PSOE, se ha aprobado pedir al gobierno valenciano soluciones para las ITV de Elche y cerrar con ella problemática que han llevado a sus trabajadores a convocar este martes una jornada de huelga de huelga.

Entre las propuestas que se han aprobado está la petición a la Generalitat de que se refuerce la estación de ITV de Elche con un lineal portátil para desatascar el colapso que sufre en la actualidad, que conlleva que no haya disponibilidad de citas para pasar esa revisión técnica de vehículos en los próximos dos meses.

También en el turno de Mociones se ha aprobado una presentada por el PP en relación a la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ha salido adelante con los votos de los grupos municipales del PP y del PSOE, la oposición de Vox y la abstención de Compromís per Elx, que no ha votado a favor después que se haya planteado una enmienda y no haya sido aceptada.

En una moción debatida posteriormente, también relacionada con el 8M, presentada por Compromís, ha sido rechazada por el PP y Vox.

Además, a propuesta del Grupo Socialista se ha aprobado una moción en la que se requiere la modificación de la normativa europea y española sobre la morosidad en operaciones comerciales para el sector calzado.

También ha salido adelante la segunda moción elevada al pleno por el PSOE, en la que se solicita al gobierno municipal a reivindicar la implementación de medidas para la mejora de servicios de dependencia.

Asimismo, ha sido rechazada la moción presentada por el grupo municipal de Vox en la que se reclamaba apoyar a los agricultores instando la eliminación de la Agenda 2023 y del Pacto Verde europeo.

Y PP y Vox han tumbado la propuesta de homenajear al movimiento obrero de la ciudad de Elche con la creación de un espacio concreto centrado en el mismo en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, el MAHE, o cualquier otro espacio, y la realización de sendos murales conmemorativos en los barrios del Raval y Carrús.

PP y Vox han dicho que cuando finalicen las obras que se están realizando en el MAHE se abordará con los técnicos especialistas en esa materia la creación de ese espacio expositivo que se reclamaba por parte de Compromís.