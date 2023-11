PP y Vox aprueban en Crevillent y Santa Pola mociones contra la amnistía con la ausencia en los plenos municipales de la izquierda política

Como ocurrió en Elche el pasado martes, los plenos municipales de en Santa Pola y Crevillent se han aprobado este viernes mociones planteadas por las alcaldesas de ambos municipios, Loreto Serrano y Lourdes Aznar, respectivamente, ambas del PP, contra la Ley de Amnistía planteada por el PSOE para obtener los siete votos de Junts per Catalunya que necesitaba Pedro Sánchez para, como así ha ocurrido, ser investido presidente de Gobierno. Ya lo es formalmente desde esta misma mañana.

Tanto en Santa Pola como en Crevillent las mociones han sido aprobadas con los votos favorables únicamente de PP y Vox y con la ausencia de los grupos municipales de la izquierda política.

En la villa marinera, los representantes públicos de PSOE y los Més Santa Pola no han comparecido en el pleno extraordinario convocado.

En Crevillent los concejales y concejalas de Acord per Guanyar (Compromís, L’Esquerra y Esquerra Unida) y del PSOE han estado en el inicio del pleno municipal, que han abandonado después de votar en contra de la urgencia del mismo por considerar que el asunto a abordar no cumple los requisitos para que el pleno se convocara con ese carácter urgentes. Con ello, los integrantes de los dos grupos municipales citados no han participado en el debate y votación de la moción presentada.

Quiebra de la igualdad

Tanto en el pleno municipal de Crevillent como en el de Santa Pola, PP y Vox han defendido que la Ley de Amnistía que ha presentado el PSOE en el Congreso de los Diputados “quiebra la igualdad ante la Justicia” de los españolas y “dinamita la división de poderes” del Estado de derecho.