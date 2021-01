"La vida te cambia en un segundo y en mi caso lo ha hecho para bien"

¿Cómo lleva la fama?

Están siendo días intensos. El teléfono no para de sonar desde el miércoles por la noche. Esto es lo bonito del deporte. Me ha tocado vivirlo ahora, con 41 años, y sólo me queda disfrutarlo.

¿Qué ha supuesto para José Juan esa gran actuación ante el Real Madrid?

Sobre todo, es un broche a mi carrera deportiva, por todo lo que he soñado desde pequeño. Espero seguir jugando un poco más, pero eliminar al Real Madrid, en esa gran noche, es algo que va a quedar para toda la vida, para contarle a mis hijos y a mis nietos. Será muy bonito de recordar.

¿Cómo lo vivieron en casa?

Nada más acabar el partido cogí el móvil y llamé a mi familia. Mi mujer y mi hija, de diez años, estaban llorando de alegría y de emoción. Fueron momentos únicos porque sabemos lo que hemos pasado hasta llegar aquí. Todos estamos alegres y felices. Y estamos disfrutando. Mi hijo, de cinco años, se quedó dormido a las once de la noche. No aguantó la prórroga…

Su hija sería la niña más feliz del colegio al día siguiente…

Sí. Le llevé el jueves al cole en Elche; todo el mundo nos felicitaba y nos preguntaba. Me alegro por ella y me siento orgullosa de verle así de contenta.

¿Con qué paradas se queda del partido de Copa?

Con la que hice en el cabezazo de Lucas Vázquez en el segundo tiempo y la de Marcos Asensio, en la prórroga, la que saco con los dedos abajo.

¿Qué pensó cuando vio que Zidane empezaba a sacar el arsenal del banquillo?

¡Que hace unos días los estaba viendo por la tele y ahora los tenía a todos metidos en el área! El equipo sacó todo el coraje y marcó en una buena contra. Corrí más que nunca para celebrarlo. Esa es la mejor carrera que he hecho para celebrar un gol. Siempre me gusta ir con mis compañeros porque parece que el portero no participa y siempre se queda aislado. Me gusta ir aunque sea a tocar a los compañeros y volver al área.

Lleva 22 años parando y pasará a la historia como el portero que eliminó al Real Madrid de Zidane. ¿Qué siente?

Un motivo de orgullo y satisfacción. Hasta que pasen unos días o unas semanas no sabremos lo que hemos conseguido. Nadie pensaba que íbamos a eliminarles, pero siempre hay un porcentaje de ilusión y lo aprovechamos. Es un gran honor.

¿Le hizo falta salvoconducto para llegar a Elche después del partido, con Alcoy confinado y superado el toque de queda?

No me detuvieron, pero cuando aparqué en casa se paró una patrulla de Policía al lado, en paralelo, sonrieron y me saludaron. Yo creo que vieron el partido. Además, vieron a un calvo vestido de amarillo, de barro hasta las cejas y con el chaquetón del Alcoyano. ¡No podía ser otro!

¿Llegó a casa sin ducharse?

Por el covid no podemos hacerlo en el vestuario. Llevaba la equipación puesta, con la chaqueta, pero me molestaba para conducir y cuando bajé la llevaba en la mano.

¿Qué anécdotas recordará para siempre?

Cuando acabé el partido me fui corriendo a orinar porque no me aguantaba más. Uno ya tiene una edad… Escuché al periodista decir que me había ido a hacer mis necesidades. Fue emocionante salir a calentar y ver a los jugadores que teníamos enfrente. También recordaré la celebración en el vestuario. Fue alegre, pero extraña sin gente en El Collao. Si en el segundo gol hubiese estado la afición, el estadio se hubiese venido abajo.

Fue trending topic en Twitter y su cuenta ha multiplicado los seguidores….

Apenas tenía dos mil y ahora voy cerca de 40.000. Es una locura lo que me está pasando y lo que estoy viviendo. Con calma y tranquilidad, quiero disfrutar del momento. Ahora, que pase el siguiente. Será otro reto ilusionante y bonito. Nos gustaría pasar otra vez de ronda. Quién me lo iba a decir, a punto de colgar los guantes y las botas. La vida te da un giro inesperado en un segundo. En mi caso ha sido para bien.

¿Cómo fue el trato con jugadores de la talla internacional como tiene el Real Madrid?

Sin quejas. Muy bien, con mucho respeto. No nos miraron por encima del hombro. En ese sentido, ninguna falta de respeto del Real Madrid. Al revés, un diez.

¿Ha sonreído, por fin, desde esa victoria?

Soy bastante reservado, pero sí lo disfruté y sonreí bastante. Quedará ese recuerdo para toda la vida. Siempre es bueno pasarlo bien. Está siendo un momento espectacular, el más espectacular de mi vida deportiva.

Por último, ¿cree ahora en la hazaña del Elche, su exequipo, ante el FC Barcelona?

Espero que sí. Quiero que se salven. Ante el Real Valladolid hicieron un gran primer tiempo, con doblete de mi amigo Josan. La Primera es una competición muy bonita y ojalá se puedan mantener.