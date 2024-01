Tres veterinarios vigilan el bienestar de los dromedarios que saldrán en la Cabalgata de Elche

Los dromedarios volverán esta noche a la Cabalgata de Reyes de la ciudad de Elche después de que hace ocho años se decidiera eliminar su participacion en este desfile. Tras conocerse la decisión del actual equipo de gobierno, los colectivos animalistas han hecho publica, y denunciado por escrito, esta medida afirmando, tal como les contabamos ayer, que "ponía en riesgo la seguridad de los dromedarios y que podría "atentar contra lo establecido en la nueva Ley de Bienestar Animal".

A este respecto, la concejala de Festejos, Inmaculada Mora, ha asegurado que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento garantizan la seguridad, bienestar y salud de estos dromedarios así como de otros animales que participarán en la Cabalgata de Reyes, que estarán cuidado en todo momento por un equipo de veterinarios designados a tal fin.

La edil ha confirmado que "hemos ido incluso mas allá de las exigencias de la ley, porque para nosotros el respeto a la integridad y seguridad animal también es una prioridad". Además ha señalado que "agradecemos el interés de los colectivos animalistas, pero no deben estar preocupados".

Cabe recordar que la contratación de estos tres dromedarios ha supuesto una inversión de 25.000 euros para las arcas municipales y que todo apunta, aunque no se ha querdio desvelear el secreto, que no serán los únicos animales que aparezcan en el desfile real, sobre el que los colectivos animalistas ya han anunciado que "estaremos pendientes de cada aanimal que aparezca en ese desfile y no dudaremos en denunciar cualuier situación que nos parezca irregular".