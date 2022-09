Francisco Rodríguez, técnico del Elche, quiere dejar atrás la mala racha y recuperar las sensaciones que hicieron triunfar al equipo durante el pasado curso. Asegura no tener problemas y que mantiene la misma ilusión que el primer día: "Sigo siendo el de siempre, las excusas no me sirven".

El entrenador del Elche ha afirmado que la derrota ante el Villarreal se produjo "en el peor partido" desde que él está en el banquillo, aunque eso no quiere decir que estén en crisis, sino que las circunstancias han llevado a esta situación: "En pretemporada apenas hemos estado con diez futbolistas de la plantilla, con las lesiones de Boyé, Pastore, Ponce, Verdú... Ese ha sido el problema, no hemos tenido continuidad y falta fondo físico. Hay que poner todo el domingo. Queremos ganar por nuestra gente y por nosotros".

Para este partido ante el Athletic Club, Francisco recupera a Pol Lirola, Fidel Chaves y Gonzalo Verdú, aunque mantendrá la duda, hasta última hora, del portero Edgar Badia.