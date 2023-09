El reto de una jugadora de la Superliga de voleibol que ningún futbolista profesional ha aceptado

Este fin de semana comienza la temporada oficial en la Superliga femenina de voleibol. Un inicio de competición que ha contado con un reto diferente para abrir boca antes de que el balón empiece a volar por las pistas más importantes del país. La ilicitana Mireia Guilabert, colocadora del Heidelberg Volkswagen, ha lanzado un desafío a la plantilla de la UD Las Palmas que, de momento, nadie se ha atrevido a aceptar.

Mireia Guilabert ha subido a sus redes sociales y a las de su club, también de Las Palmas, un vídeo en el que se le ve dando infinidad de toques al balón con la cabeza, con una tranquilidad y dominio más propias de un jugador o una jugadora de fútbol que de alguien que se dedica al voleibol. En este post da 31 toques con la cabeza con una pelota de voleibol, si bien en su perfil cuenta con otro que grabó durante la pandemia, en Elche, en el que llega a los 50 con un balón reglamentario de fútbol, más pesado y diferente al toque.

El reto que ha publicado Mireia Guilabert nadie se ha atrevido a aceptarlo. Ya lo intentó en Elche, sin que ningún futbolista del conjunto franjiverde, durante las tres temporadas en Primera División, aceptara el desafío. Ahora, en las Islas Canarias, nadie le ha recogido el guante para aceptar esta apuesta en la que una jugadora de voleibol quiere demostrar su mejor técnica con la cabeza que cualquier otro futbolista profesional. "Mi entrenador en Elche, Leo Passerine, me animó a hacer esta propuesta. Mi sorpresa fue cuando nadie lo aceptó. Ahora he querido retar a la plantilla de la UD Las Palmas, sin obtener respuesta. Lo más probable es que me superen porque hay jugadores con mucha técnica, como puede ser Viera, pero de momento seguimos con la duda...", afirma Mireia.

Mireia Guilabert, de 23 años, cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del voleibol. Debutó en la Superliga femenina con el Club Voleibol Elche, antes de pasar por Sevilla, Castellón y Las Palmas, siempre en la elite. Juega como colocadora y forma parte de una familia de seis hermanos en la que cuatro de ellos han sido campeones de España en diferentes deportes y categorías. Su hermana Celia Guilabert es jugadora del Atticgo Club Balonmano Elche, actual líder de la Liga Guerreras Iberdrola, y sus otros dos hermanos mayores, Samuel y Pablo, fueron campeones nacionales de voleibol con el Salesianos Elche.

Uno de los dos hermanos pequeños de Mireia, Mario Guilabert, hizo este verano la pretemporada con el Elche CF y estuvo a punto de firmar por el Valencia CF. Ahora es uno de los destacados de su equipo juvenil de División de Honor, que es líder del Grupo VII de la categoría. El deporte corre por sus venas y el talento y la habilidad para todas las disciplinas son las que ahora le permiten lanzar este reto que, de momento, no ha encontrado competidor.